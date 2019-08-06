Николаевские морские летчики на учениях тренировались уничтожать подводную лодку противника

В течение недели подразделения авиационной бригады Военно-Морских Сил Украины выполняли учебно-тренировочные полеты в рамках тактических учений.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Экипажи отрабатывали элементы поиска и оказания неотложной помощи пострадавшим и эвакуацию, отслеживали и уничтожали условную подводную лодку. Учения проходили не в пункте постоянной дислокации морской авиационной бригады, а в полевых условиях с развертыванием лагеря. Для этого была установлена ​​связь, обустроен палаточный городок и подготовлены площадки взлетно-посадочной полосы. Для молодого пополнения бригады – это прекрасная возможность приобрести опыт, потренироваться в выполнении сложных элементов учений и продемонстрировать собственные умения.

«Кульминацией летно-тактических учений стал поиск и отслеживание морскими авиаторами подводной лодки противника с последующим нанесением бомбового и торпедного ударов. Выполнение этого элемента учений проводилось с полным боекомплектом. При ведении воздушной разведки экипаж вертолета Ка-27 обнаружил местонахождение врага. На место обнаружения условной подводной лодки выдвинулась группа передовых авиационных наводчиков, которые отработали элементы целеуказания и корректировки огня. Экипажи противолодочных вертолетов и самолета Ан-26 уничтожили условного противника».

Фото - «Думская»

«Военно-морские силы Украины активно развивают способности противолодочного компонента собственной морской авиации, которая способна не только оперативно вести поиск подводных объектов, но и наносить прицельные удары, ведь условия сегодняшнего дня требуют быть готовыми к реальной угрозе с моря», - сообщили в Минобороны.

Отметим, что в данном случае в учениях принимала участие 10-я морская авиационная бригада, которая после оккупации Крыма передислоцировалась в Николаев.

Напомним, что ранее на полигоне «Широкий лан» проходили масштабные учения бронетехники.