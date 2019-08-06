Памятник Суворову, демонтированный в военном лицее имени Богуна, разместят в музее как экспонат

Киевский военный лицей имени Ивана Богуна передал в Национальный военно-исторический музей Украины памятник Александру Суворову.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

​​Памятник передали «в целях сохранения и отображения определенного исторического периода». 2 августа памятник перевезли в филиал Национального военно-исторического музея Украины – Музей тяжелой бомбардировочной авиации в Полтаве.

«В дальнейшем, после проведения реставрации и музеефикации памятник Александру Суворову, как предмет музейного значения и образец произведения изобразительного искусства, будет размещен для свободного доступа посетителей в сквере Музея тяжелой бомбардировочной авиации», - сообщили в министерстве.

Напомним, что этот памятник в январе 2019 года демонтировали в военном лицее имени Ивана Богуна.