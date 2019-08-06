Николаевский коллектив фотографов показал «Средство воздействия» на персональной выставке в Киеве

В Киеве 3 августа в галерее искусств «Лавра» состоялось открытие выставки «Средство воздействия» коллектива молодых николаевских фотографов MYPH.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Участники коллектива, которые работают под кураторством Сергея Мельниченко, выступают в роли единого целого, при этом используя различные жанры, темы и средства. Сама выставка разделена на несколько смысловых блоков, а именно темы хоррора, религии, сексуальности и общей среды обитания, которая и объединяет фотографов.

- Проект «Средство воздействия» – это размышления о том, что в сегодняшних реалиях означает быть человеком, тонко чувствующим свое присутствие в творческом коллективе, а также это вопрос поиска индивидуальной возможности быть собой в жестокой среде постиндустриального города, – отмечают кураторы выставки Сергей Мельниченко и Андрей Сигунцов.

Свои работы представили Ольга Задеряка, Ксения Петровская, Виталий Сологуб, Наталья Щербина, Роксолана Засядько, Алеся Тищук, Максим Голуб, Вова Лысенко, Артем Гумилевский, Наталья Агрызкова, Станислав Остроус, Вячеслав Тешнер и журналисты «NikLife» – Мария Горшкова и Антон Малиновский.