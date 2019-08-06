Капитан сборной Украины по футболу и его дочь записали видео для абитуриентов оккупированных территорий

Капитан сборной Украины по футболу, вратарь FC SHAKHTAR Андрей Пятов и его дочь Даша обратились к абитуриентам с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает NikSport, ссылаясь на Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

Они приглашают поступать в украинские ВУЗЫ, а также - следовать за мечтой. Качественное украинское образование поможет мечте реализоваться.

Как известно, для выпускников школ временно оккупированных территорий существует упрощенная система поступления в украинские вузы: без внешнего независимого оценивания (ВНО), минимум документов, бесплатная учеба, общежитие, учебники и стипендия.

Ранее сообщалось, что николаевский футболист Юрченко вернулся из чемпионата Дании и будет играть за «Зарю».