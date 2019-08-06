Николаевский покерный клуб «Малинка» разыгрывает билеты на участие в турнире покерной серии Regata Black Sea

Николаевский покерный клуб «Малинка» проводит сателлиты, на которых разыгрывает билеты на участие в главном турнире покерной серии Regata Black Sea.

Об этом говорится в сообщении покерного клуба.

Ранее, с 8 по 17 июля в клубе было разыграно 27 билетов на главный турнир Regata Black Sea с гарантией в 202 тысячи гривен, который проходил в Одессе с 18 по 21 июля. Примечательно, что спортсмен николаевского покерного клуба Дмитрий Морозов по итогам этого турнира занял 9 место из более, чем 200 участников.

На данный момент в клубе проходит сателлит на розыгрыш 49 биллетов на очередной турнир покерной серии Regata Black Sea, который традиционно пройдет в Одессе с 19 по 25 августа.

– Эти серии произвели большой ажиотаж. У нас в клубе каждый день полная заполняемость. Принимают участие 40 человек стабильно. На прошлом сателлите были фавориты, которые уже получили по два билета, но все равно они каждый день приходили, чтобы выиграть еще, – рассказала заместитель президента организации «NikPokerSport» Алла Шевчук.

По ее словам, клуб думает о том, чтобы провести подобный турнир и в Николаеве.

– Клуб прикладывает максимальные усилия, чтобы похожий турнир провести в Николаеве. У нас для этого есть достаточная база, которая включает в себя и отдельное комфортное помещение, и опытный персонал, который организовывает проведение сателлитов на высоком уровне. С каждым днём количество спортсменов в нашем городе растет, поэтому проведение таких турниров просто необходимо для города. Уверена, что в этой покерной серии, которая запланирована на конец августа в Одессе, несколько наших соотечественников займут призовые места, – отметила Алла Шевчук.

Также заместитель президента организации «NikPokerSport» рассказала, что в перспективе клуб планирует лучших николаевских спортсменов отправлять на всеукраинские и международные турниры.

– Клуб совместно с членами организации и спортсменами разработали структуру проведения отборочных игр с таким учётом, чтобы победитель турнира взнос платил не со своего кармана, а с общего фонда. Речь идет от одной до трех тысяч гривен. Также на сегодняшний день есть проблема с транспортом. Поэтому спортсменам приходиться за свой счёт добираться в места проведения турниров. Было бы не плохо, если бы на наше заведение обратил внимание какой-то спонсор хотя бы для организации самой поездки. К сожалению, клуб не в состоянии лучшим игрокам организовать все условия для участия в таких соревнованиях, – резюмировала она.

Что касается самих членов клуба спортивного покера «Малинка», то они позитивно восприняли проведение таких сателлитов, и надеются, что в скором времени подобные крупные серии будут проходить и в Николаеве.