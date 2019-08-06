Программа «Шанс» Университета имени П. Орлика позволяет начать обучение в вузе без ВНО

В Украине существует ступенчатая система получения высшего образования: рабочая профессия, колледж (младший специалист), университет (бакалаврат, магистратура, докторантура).
В университете имени П Орлика работают все элементы этой системы, передает пресс-центр учебного заведения.
Уже в августе, выпускники школ как этого года, так и прошлых лет, не имеющие сертификатов ВНО, могут начать свой путь в высшее образование, поступив в вузовской центр профессиональной подготовки на профессии, родственные университетским:
- младшая медицинская сестра;
- лаборант химико-бактериологическо анализа;
- деловод;
- стюард;
- кассир;
- паспортист.
Срок обучения для этих профессий от трех месяцев. Поэтому, уже в конце ноября, у выпускников школ будет не только диплом квалифицированного работника, но и право продолжить обучение в колледже по специальностям:
- фармация, промышленная фармация;
- право;
- компьютерная инженерия;
- журналистика;
- гостинично-ресторанное дело;
- геодезия и землеустройство;
- финансы, банковское дело и страхование;
- учет и налогообложение;
- маркетинг;
- предпринимательство, торговля и биржевая деятельность;
- медсестринство.
Иными словами, ПРАВО успеть в последний вагон поступления по ступенчатой системе. Так как с 2020 года набор на уровень «младший специалист» уже отсутствует.
Для более комфортного вхождения в процесс высшего образования, в университете им. П Орлика все, кто обучается рабочим профессиям, имеют право параллельно посещать лекции колледжа по избранной специальности
ВАЖНО:
1. Отсутствие ВНО, это не трагедия, а возможность выбора своего пути к высшему образованию.
2. Диплом квалифицированного работника позволяет уже в ноябре стать студентом университетского колледжа, а затем, продолжить обучение с 3 курса бакалаврата.
3. Диплом квалифицированного работника, младшего специалиста позволяет не только учиться на следующем уровне, но и сочетать учебу с работой по специальности.
4. Существующая в университете дуальная модель образования, позволяет студентам не только учиться, но и зарабатывать от 10000 гривен в месяц, стажируясь по специальности в разных странах мира.
Более детальную информацию можно получить по телефону приемной комиссии (0512) 593-001, (0512) 550-736, (050) 394-72-87, а также по адресу: г Николаев, ул. Котельная, 2