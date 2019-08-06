Программа «Шанс» Университета имени П. Орлика позволяет начать обучение в вузе без ВНО

В Украине существует ступенчатая система получения высшего образования: рабочая профессия, колледж (младший специалист), университет (бакалаврат, магистратура, докторантура).

В университете имени П Орлика работают все элементы этой системы, передает пресс-центр учебного заведения.

Уже в августе, выпускники школ как этого года, так и прошлых лет, не имеющие сертификатов ВНО, могут начать свой путь в высшее образование, поступив в вузовской центр профессиональной подготовки на профессии, родственные университетским:

- младшая медицинская сестра;

- лаборант химико-бактериологическо анализа;

- деловод;

- стюард;

- кассир;

- паспортист.

Срок обучения для этих профессий от трех месяцев. Поэтому, уже в конце ноября, у выпускников школ будет не только диплом квалифицированного работника, но и право продолжить обучение в колледже по специальностям:

- фармация, промышленная фармация;

- право;

- компьютерная инженерия;

- журналистика;

- гостинично-ресторанное дело;

- геодезия и землеустройство;

- финансы, банковское дело и страхование;

- учет и налогообложение;

- маркетинг;

- предпринимательство, торговля и биржевая деятельность;

- медсестринство.

Иными словами, ПРАВО успеть в последний вагон поступления по ступенчатой системе. Так как с 2020 года набор на уровень «младший специалист» уже отсутствует.

Для более комфортного вхождения в процесс высшего образования, в университете им. П Орлика все, кто обучается рабочим профессиям, имеют право параллельно посещать лекции колледжа по избранной специальности

ВАЖНО:

1. Отсутствие ВНО, это не трагедия, а возможность выбора своего пути к высшему образованию.

2. Диплом квалифицированного работника позволяет уже в ноябре стать студентом университетского колледжа, а затем, продолжить обучение с 3 курса бакалаврата.

3. Диплом квалифицированного работника, младшего специалиста позволяет не только учиться на следующем уровне, но и сочетать учебу с работой по специальности.

4. Существующая в университете дуальная модель образования, позволяет студентам не только учиться, но и зарабатывать от 10000 гривен в месяц, стажируясь по специальности в разных странах мира.

Более детальную информацию можно получить по телефону приемной комиссии (0512) 593-001, (0512) 550-736, (050) 394-72-87, а также по адресу: г Николаев, ул. Котельная, 2