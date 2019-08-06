В Варваровке уже неделю нет газа из-за замены изношенного оборудования – к четвергу газоснабжение обещают возобновить

29 июля в Варваровке отключили газоснабжение. Это было сделано в связи с проведением ремонтных работ с заменой устаревшего оборудования.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе АТ «Николаевгаз».

Неделю назад в издание обратились жители Варваровки с жалобой на то, что в микрорайоне собираются отключить газ. Об этом было сказано в объявлениях, развешанных по району.

В пресс-службе, в свою очередь, рассказали, что неделю в Варваровке шли работы по замене изношенного оборудования. Подобную замену собираются провести по всей области. На сегодняшний день уже идет проверка установленной системы, если проверка пройдет успешно, до 8-го августа в микрорайоне возобновят подачу газа.

«Сейчас эти работы уже закончились, но идет проверка системы, то есть, потихоньку пускают газ в систему и смотрят, держится ли давление. До 8-го числа идет тестирование и начнут уже подключать газ. В принципе до конца недели мы планируем полностью возобновить газоснабжение в микрорайоне», - рассказали в пресс-службе.

На предприятии добавили, что понимают недовольство людей, но подобные работы сделать необходимо во избежание возможных аварий.

«Мы понимаем, что люди недовольны тем, что они сидят без газа, но мы иначе не можем, мы специально запланировали на лето, потому что многие в отпусках, в отъездах, еще не начался отопительный сезон, гораздо хуже, если бы это было осенью, когда похолодает», - рассказали в пресс-службе предприятия.

Напомним, в Николаеве один из стояков в доме №7 по улице Колодезной отключили от газа трое суток назад. Жильцы считают, что это могло произойти из-за одного из их соседей.