В николаевской многоэтажке уже три дня нет газа – возобновить подачу обещают к концу дня

иллюстрация из Интернета В центре Николаева, на улице Шнеерсона, в одном из многоэтажных домов уже три дня нет газа из-за обнаруженного тока на газопроводе – возобновить подачу газа обещают уже к концу дня.

Об отключенном газе жители дома рассказали изданию «Преступности.НЕТ».

По словам местной жительницы, на выходных жители дома обнаружили, что их газовая плита начала бить током. Приехавшие работники аварийной службы отключили газ в 144 квартирах.

«Вроде как сказали, что где-то должна прийти бригада Облэнерго с Горгазом и проверить все квартиры, чтобы не было тока. Сказали, что ток идет на газовую плиту в какой-то квартире. Какие-то женщины консервировали и у них вроде бы газовая плита начала бить током. Они вызвали аварийку, аварийка приехала ночью с субботы на воскресенье отключила газ и все», - рассказала жительница дома.

По ее словам, в течение этих трех дней один из жителей дома, отчаявшись, разжег костер во дворе, чтобы приготовить себе еду.

«У нас уже костры мужчина разводил во дворе и готовил себе суп. Дожились», - отметила местная жительница.

В свою очередь, в пресс-службе АТ «Николаевгаз» отметили, что эта ситуация в доме уже повторялась. При этом, после отключения газа рабочие проверяли газопровод и не находили тока. Поэтому, в этот раз на предприятии решили отключить газ и проверить систему. Для возобновления подачи газа необходимо было заявление председателя ОСББ дома, которое он принес сегодня, 6 августа. До конца дня, как утверждают на предприятии, подачу газа возобновят.

«Получается, что был ток на газопроводе, мы приехали, отключили, чтобы избежать аварии, начали проверять – тока нет. То есть, куда он делся – непонятно, причина неизвестна, очень странная ситуация. Для повторного подключения нам нужно было специальное заявление от главы ЖЭКа «Забота». (...) Наши специалисты связывались с их председателем (ОСББ - ПН) и объясняли, что нужно специальное заявление, чтоб он его принес, мы его зарегистрировали. Есть определенные формальности. Сегодня он принес это заявление, мы его уже обработали, сегодня уже до конца дня должны газоснабжение возобновить», - рассказали в пресс-службе.

Напомним, 29 июля в Варваровке отключили газоснабжение. Это было сделано в связи с проведением ремонтных работ с заменой устаревшего оборудования.