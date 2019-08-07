В Николаеве заработал светофор на Кузнечной – его установили в 2018 году, но только сейчас решили проблемы с регистрацией

В Николаеве с 6 августа заработал светофор на углу улиц Кузнечная и 3-я Слободская.

Об этом сообщили в Департаменте ЖКХ Николаевского городского совета.

Нерегулируемый пешеходный переход, который был здесь до недавнего времени, из-за плотного потока транспорта был неудобным и опасным для пешеходов. Отметим, что этот светофор установили еще в декабре 2018 года, но до сих пор он не работал, потому что его не зарегистрировало казначейство.

Кроме того, в конце прошлой недели новый светофор заработал на пересечении улиц Веселиновская и Урожайная. До конца текущего года департамент ЖКХ планирует запустить в работу светофоры еще по пяти адресам.

Напомним, что ранее патрульные просили поставить светофор на пересечении улиц Космонавтов и Китобоев.