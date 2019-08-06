Николаевцев просят сдать кровь для подростка, который выжил после удара током на электроопоре и находится в реанимации

Жителей Николаева просят утром 7 августа сдать кровь для 16-летнего Николая Компанийца, который сорвался с электроопоры и получил удар током.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Ирина Руденко.

Напомним, что происшествие случилось в Арбузинском районе, когда два подростка залезли на электроопору. 16-летний пострадавший с тяжелыми травмами попал в реанимацию.