Николаевцев просят сдать кровь для подростка, который выжил после удара током на электроопоре и находится в реанимации

Жителей Николаева просят утром 7 августа сдать кровь для 16-летнего Николая Компанийца, который сорвался с электроопоры и получил удар током.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Ирина Руденко.
Напомним, что происшествие случилось в Арбузинском районе, когда два подростка залезли на электроопору. 16-летний пострадавший с тяжелыми травмами попал в реанимацию.
«Очень нужны доноры крови с 3+ (третьей положительной группой) для парня, который вчера пострадал при падении с электроопоры. Сейчас он находится в Николаевской областной детской больнице. В регистратуре нужно указать, что сдаете для Николая Компанийца. Сдавать надо по адресу Николаев, переулок Радио, 2 (областная станция переливания крови) с 8:00 до 11:00», - написала Руденко.