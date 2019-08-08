В Днепре уличного кота Семена «взяли на работу» в исторический музей – он будет ловить мышей

В Днепре уличного кота Семена «взяли на работу» в местный исторический музей имени Дмитрия Яворницкого.

Об этом сообщили в обществе защиты животных «Верность».

«Кот Семен трудоустроился! Не всем же на диванах лежать! Теперь Сеня будет работать в историческом музее, охранять фонды от крыс и мышей. Семен получил паспорт и все прививки и допущен к работе. Работники музея обещали его уважать, называть только Семеном Парфентичем», - сообщили зоозащитники.

В мае этого года зоозащитники обнаружили Семена на улице и через две недели нашли для него хозяев. Кот был сильно изранен и прошел курс лечения. Спустя еще два месяца кот станет жить на территории музея.

«Проверят все время миску, обязательно должен быть насыпан корм. Может и не ест, но проверяет. Если пусто, нервничает. Он на улице голодал и никак не может поверить в свое счастье», - сообщали о коте в июне.

Напомним, что ранее николаевские спасатели сняли с дерева кота и забрали его в свою часть.