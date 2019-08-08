В селе на Волыни на местный праздник пригласили духовой оркестр, бандуристок и лучшего стриптизёра области

На празднование волынского села Вишеньки местные жительницы пригласили стриптизёра.

Афишу праздника опубликовала на своей странице в Facebook Антонина Климчук, передаёт NikLife.

Как известно, празднование планируется на субботу, 10 августа. Начнется веселье в обед с выступления духового оркестра и дуэта бандуристок. Гостей праздника будут угощать рыбной юшкой и жаренным кабанчиком. Уже вечером для жителей села выступит гвоздь программы- стриптизёр Mr.Tiko. Это один из самых известных танцоров эротического жанра во всей Волынской области.

Жительница села Антонина Климчук, которую в сельсовете называют соорганизатором праздника, сообщила, что выступление стриптизёра оплатили местные предприниматели.

«Если город может себе позволить, то почему село не может себе этого позволить. Если люди захотели себе такое. Будет человек выступать в ту пору, когда не будет детей. Уровень выступления будет скромнее, чем если бы это было в каких-то ночных клубах. Если человек хорошо станцует, то почему сельские женщины, которые тяжело работают и не могут ходить в рестораны или клубы, не могут увидеть такой танец? У нас много частных предпринимателей, мы можем позволить себе это», - сказала она.

Согласно расценкам на сайте «Стриптиз на замовлення в Україні», его услуги стоят от 2000 гривен за танец, а шоу-программа в его исполнении - от 5000 гривен.

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