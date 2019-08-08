Археологи нашли в Новой Зеландии останки древнего попугая «Геракла», рост которого достигал одного метра

Новозеландские палеонтологи обнаружили в окаменелостях возрастом 19 миллионов лет останки самого крупного в мире попугая ростом около метра и весом почти семь килограммов.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на «The Guardian».

Птицу назвали Heracles inexpectatus, чтобы отразить его необычные размеры и силу, а также то, что открытие произошло неожиданно. «Геракл» в два раза больше бескрылого какапо – до находки этот попугай считался самым крупным из известных.

- Новая Зеландия хорошо известна своими гигантскими птицами. Моа, гигантские гуси и адзебиллы делили леса, в то время как гигантский орел управлял небесами. Но до сих пор никто не находил вымершего гигантского попугая, - рассказал Тревор Уорти, доцент университета Флиндерса в Австралии.

Окаменелости нашли еще 2008 году, но изначально палеонтологи думали, что это часть гигантского орла. Ученые предполагают, что из-за своих размеров Heracles inexpectatus не мог летать, и скорее всего был хищником. В то же время, его массивный клюв позволял добывать пищу из труднодоступных мест.

«Геракла» причислили к одной древней новозеландской группе попугаев вместе с какапо. Сейчас попугаи какапо находятся на грани исчезновения, в живых осталось лишь 147 особей.

Напомним, что ранее китайский мальчик случайно нашел кладку яиц динозавра, которым может быть 66 миллионов лет.