НАПК обязало мэра Южноукраинска провести служебное расследование, почему за его эфир за ТВ заплатила не мэрия, а частные лица

Национальное агентство по противодействию коррупции выписало предписание Южноукраинскому городскому главе Виктору Пароконному для проведения служебного расследования.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам внеплановой проверки НАПК внесло предписание Южноукраинскому городскому голове Виктору Пароконному, чтобы он инициировал проведение служебного расследования с целью выявления причин и условий, способствовавших нарушению должностными лицами Южноукраинского городского совета запретов, установленных частью первой статьи 54 Закона Украины «О предотвращении коррупции». Речь идет о том, что бесплатно были предоставлены услуги по проведению прямых эфиров на телеканале «Твій Всесвіт» с участием Южноукраинского городского головы, оплата за которые осуществлялась физическими лицами.

Напомним, что ранее перативники Департамента защиты экономики Нацполиции Украины составили в отношении Южноукраинского городского главы Виктора Пароконного административный протокол о совершении коррупционного проступка. Речь идет о том, что Пароконный подписал распоряжение о выплате себе денежных средств за вынужденный прогул и вынес его на рассмотрение соответствующей комиссии горсовета. Депутаты это согласовали и вынесли вопрос на сессию, где он был поддержан, в том числе за него проголосовал и сам Пароконный.