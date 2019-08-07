Николаевец возмутился тем, что возле детской площадки вырыли глубокую яму, в которую могут провалиться дети

Житель Николаева возмутился тем, что во дворе его дома в ходе строительных работ вырыли глубокую яму, в которую могут провалиться прохожие и дети.

Об этом идёт речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Так, строительные работы проходят во дворе дома по адресу проспект Центральный, 183а.

«Во дворе дома, прямо возле детской площадки, частное лицо выкупило государственную котельную под стройку СТО во дворе. Начали копать ямы под канализацию на новом асфальте,который долго добивались. Второй день стоит открытая яма глубиной 4-5 метров с водой, гуляют дети, прохожие», - написал он.

По словам мужчины, на место вызвали полицию и при них ямы временно закрыли.

Ранее сообщалось, что николаевцы жалуются на состояние «маршруток» и требуют разобраться с перевозчиками.