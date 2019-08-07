Мэрия Николаева сняла с маршрута №1 пять автобусов, в которых нашли многочисленные недостатки

В Николаеве 6 августа управление транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского городского совета проверило автобусы на маршрутах №1, 26 и 87.

Об этом сообщается на сайте Николаевского горсовета.

Проверка состоялась в микрорайоне Северный, на конечной остановке маршрутов №1 «Завод «Океан» - Северный» (перевозчик «Эталонавто»), №26 «Северный – Кульбакино» и №87 «Широкая Балка – Северный» (перевозчик «Авто-Виола-Плюс»).

Сотрудники мэрии обнаружили ряд нарушений. В частности, зафиксировано отсутствие страхового полиса на авто и личной страховки водителя, неудовлетворительное санитарное состояние салона некоторых автобусов, неработающие GPS-трекеры, несоответствие стандартам состояния колес одного автобуса на маршруте №87. В связи с многочисленными недостатками сняты с рейса 5 автобусов, обслуживающих маршрут №1.

Предыдущие рейды уже дали свои положительные результаты. Фирма «Эталонавто» привела в порядок свои автобусы, обновив салоны четырех транспортных средств. Кроме того, руководство предприятия, обслуживающего маршруты №26 и №87, привело в соответствие документы, необходимые для организации пассажирских перевозок.

Напомним, что ранее в Николаеве в «маршрутке» №1 сломалась и повисла задняя дверь – несмотря на это, водитель продолжил движение.