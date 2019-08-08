Николаевские полицейские за час нашли пропавшую 11-летнюю иностранку, которая ушла гулять и потерялась

В среду, 7 августа, в Николаеве патрульные полицейские за час разыскали пропавшую 11-летнюю девочку.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Вечером того дня в Центральный отдел полиции поступило сообщение от женщины о том, что бесследно исчезла ее 11-летняя внучка.

Ребенок является гражданкой другого государства и несколько дней назад вместе с матерью они прибыли в Николаев к родственникам погостить. Вечером женщина оставила дочь на бабушку и пошла по делам, а ребенок самостоятельно вышел из квартиры и пошел на улицу гулять.

После неудачных попыток самостоятельно разыскать девочку родственница обратилась в полицию.

По указанию начальника Центрального отдела полиции на поиски без вести пропавшего ребенка был поднят весь личный состав подразделения, ориентированные все наряды полиции, которые осуществляли патрулирование прилегающей территории. Правоохранители проверили все возможные места, куда бы невзначай могла пойти девочка: общественные, развлекательные, детские площадки и тому подобное.

Уже через час непрерывных поисков местонахождение девочки бело установлено патрульными полицейскими.

Как выяснилось, покинув дом, девочка пошла гулять на улицу, но заблудилась. Полицейские разыскали ее на территории детского городка «Сказка» и вернули обеспокоенной матери.

В отношении ребенка никаких противоправных действий совершено не было. С родственниками правоохранители провели профилактические беседы по усиленному внимания к воспитанию ребенка и надлежащей организации ее досуга.

Напомним, что ранее в Вознесенске полиция нашла пропавшего без вести 11-летнего Дениса Калашника из села Запорожская балка Днепропетровской области, который отправился в путешествие к «возлюбленной».