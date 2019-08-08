Марши достоинства и ветеранов АТО, премии военным и три дня выходных: Как пройдет празднование Дня Независимости Украины - 2019

Главным изменением празднования Дня Независимости в Украине в этом году станет отмена военного парада. Однако, отдельные военные подразделения выступят в день праздника.

Об этом сообщает «Корреспондент».

После избрания нового президента Украины Владимира Зеленского стало известно, что в 2019 году военного парада на День независимости не будет. Одной из причин является дороговизна мероприятия. По неофициальным данным на парад 2018 года потратили 700 миллионов гривен, сообщает «Страна».

В 2019 году вместо парада должен пройти Марш достоинства. В нем примут участие ветераны АТО, волонтеры, медики, спортсмены, учителя, дипломаты, представители разных войск и руководство страны. Таким образом новоизбранный глава государства Владимир Зеленский хочет положить начало новой традиции, в рамках которой 24 августа будут чествования тех, кем может гордиться Украина.

Также сообщалось, что 300 миллионов гривен, которые планировали выделить на парад в 2019 году в виде премий отдадут украинским военным.

В августе украинцев ждет трехдневный уик-энд в честь Дня независимости. Сам праздник приходится на субботу, поэтому в понедельник, 26-го августа, будет дополнительный выходной.

Согласно графику переноса выходных в Украине, если праздник выпадает на выходной день, то в один из рабочих дней украинцы будут отдыхать дополнительно.

Также некоторые организации могут сделать пятницу, 23 августа, укороченным рабочим днем на один час.