Крупнейшие мобильные операторы Украины договорились о перераспределении «низких» частот, чтобы увеличить покрытие 4G-связи

Иллюстрация Мобильные операторы «Киевстар», «Vodafone Украина» и «lifecell» договорились о перераспределении радиочастот в диапазоне 900 МГц для обеспечения большей эффективности работы.

Об этом сообщается на станице Офиса эффективного регулирования в Facebook.

Следующим этапом будет согласование регионального распределения радиочастот и предоставление на рассмотрение и утверждение на государственном уровне.

«Мы продолжаем работу над уменьшением цифрового разрыва и ожидаем, что уже в течение 1,5 года операторы смогут развить сети, чтобы они обеспечивали доступ к 4G почти для 100% населения Украины, независимо от места проживания», - отмечает BRDO.

В свою очередь, «Киевстар» готов сдать до 86 МГц частот, но не согласен «делить все поровну».

Оператор мобильной связи «Vodafone Украина» считает необходимым создание для операторов паритетных условий в отношении ранее используемых в других целях низких частот, а в компании «lifecell» заявляют, что в условиях внедрения новой технологии руководствоваться терминологией «нагрузка на абонента» не совсем корректно и настаивают на равных долях спектра.

Проблема с внедрением повсеместного интернета в Украине лежит в неравномерном распределении частот между тремя данными операторами. Нововведение позволит «дефрагментировать» диапазон частот для каждого из них, тем самым позволив расширить покрытие.

Напомним, в Украинском государственном центре радиочастот (УГЦР) в Киеве 6 марта 2018 года состоялся второй тендер по выдаче лицензий на 4G-связь в полосах радиочастот 1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц. А глава компании «Киевстар» Петр Чернышов назвал появление президента Украины на торгах по частотам 4G нарушением.