Учёные представили крафтовый радиоактивно безопасный алкоголь из Чернобыльской воды

«Я бы назвал это высококачественным самогоном, поскольку у «АТОМИКа» нетипичный для высокоочищенной водки вкус, а также аромат зерна от наших оригинальных украинских методов дистилляции. Мне это нравится», — сказал Первый заместитель Председателя Госагентства Олег Насвит.

Дистиллированный алкоголь разводили с минеральной водой из глубокого водоносного слоя в Чернобыле, который имеет схожий химический состав с грунтовыми водами региона Шампань во Франции. В воде не обнаружили радиоактивное загрязнение.

Чернобыльскую водку разработали в рамках проекта, призванного выяснить, когда можно начать безопасно использовать часть заброшенных в результате аварии на ЧАЭС земель для выращивания сельскохозяйственных культур.

Ученые представили результаты исследовательского проекта, в рамках которого они три года изучали миграции радионуклидов из почвы зоны отчуждения в сельскохозяйственные культуры, выращенные на этой территории.

В Госагентстве добавили, что ученые планируют наладить производство крафтовой водки из зерна, выращенного в зоне обязательного (безусловного) отселения, и возвращать 75% прибыли общине регионов, пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

«Мы не планируем выращивать зерно в зоне отчуждения в промышленных масштабах, поскольку там сейчас заповедник дикой природы. Вместо этого мы хотим работать в зоне обязательного отселения, где уровни загрязнения значительно ниже и где все еще проживают люди. Мы стремимся сделать высокоценный продукт для поддержания экономического развития этих территорий», — рассказал профессор Джим Смит из Университета Портсмута.

Ученые считают, что сейчас многие отселенные территории уже можно использовать для безопасного выращивания сельскохозяйственных культур под радиоэкологическим контролем.

Сейчас создается социальное предприятие «Чернобыльская алкогольная компания», которая в будущем будет производить и продавать высококачественную крафтовую водку. Для старта производства нужно решить ряд юридических вопросов, после чего ученые надеются начать небольшое экспериментальное производство «АТОМИК».

Ранее сообщалось, что на островах в Тихом океане уровень радиации оказался выше, чем в Чернобыле.