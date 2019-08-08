«Нибулон» из-за малого количества пассажиров временно отменил поездки в Вознесенск на «ракете»

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«Нибулон» временно прекращает перевозку пассажиров на водном транспорте по маршруту Вознесенск-Николаев.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Такое решение было принято в связи со значительным уменьшением пассажиропотока по маршруту Вознесенск-Николаев перевозки пассажиров судном на подводных крыльях «НИБУЛОН Экспресс-3». Таким образом, временно прекращена перевозка с 30 июля текущего года.

Напомним, что с 22 июня, компания «Нибулон» возобновила речные перевозки в Очаков и на Кинбурнскую косу. 

Виолетта Чех

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русскийобщество