«Нибулон» из-за малого количества пассажиров временно отменил поездки в Вознесенск на «ракете»

«Нибулон» временно прекращает перевозку пассажиров на водном транспорте по маршруту Вознесенск-Николаев.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Такое решение было принято в связи со значительным уменьшением пассажиропотока по маршруту Вознесенск-Николаев перевозки пассажиров судном на подводных крыльях «НИБУЛОН Экспресс-3». Таким образом, временно прекращена перевозка с 30 июля текущего года.

Напомним, что с 22 июня, компания «Нибулон» возобновила речные перевозки в Очаков и на Кинбурнскую косу.