В Николаеве завтра будет +31, синоптики прогнозируют небольшой дождь

В Николаеве в пятницу, 9 августа, днем будет переменная облачность, может пойти кратковременный дождь.

Об этом сообщили в Николаевском гидрометцентре.

Ночью погода будет без существенных осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью в Николаеве будет 18-20 градусов, днем 29-31 градус.

По Николаевской области также обещают переменную облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21 градус, днем 27-32 градуса.