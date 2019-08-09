В Барселоне разрешили женщинам купаться топлес в бассейнах

Мэрия испанской Барселоны направила в муниципальные бассейны города отчет центра по борьбе с дискриминацией, в котором запрещается отказывать женщинам плавать топлес.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на испанскую газету «El País».

По данным издания, соответствующее обращение власти города направили в 14 организаций. Причиной стали многочисленные жалобы от женщин, которые утверждали, что многие бассейны ввели свои правила, в то время как официального запрета нет.

Ранее в спортивных центрах не было единых рекомендаций по этому поводу. В части бассейнов женщины могли плавать топлесс на всей территории, в других – исключительно в открытом бассейне.

В ряде общественных организаций заявили, что в последнем случае права женщин были ущемлены, а наличие стандартов относительно одежды для посещения бассейна являлось дискриминацией по половому признаку. Заместитель мэра Жанет Санс заявила, что местные законы и без того не запрещали женщинам плавать топлес, однако новые указания положат конец всем спорам.

Напомним, что ранее из библиотеки испанской школы убрали книги, пропагандирующие «токсичные гендерные стереотипы».