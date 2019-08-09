На след вывела служебная овчарка: В полиции рассказали подробности поиска пропавшей в Матвеевском лесу 12-летней девочки

Полицейских на след пропавшей в Матвеевском лесу 12-летней Анастасии Хардаян привел служебный пес Барон.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, 8 августа она вместе с матерью шла из микрорайона Матвеевка в направлении СВТ «Сосновка» из Матвеевского леса. После ссоры с мамой Настя пошла в другом направлении и пропала, однако вскоре ее нашли.

Женщина заявила, что после ссоры дочь, не желая идти рядом, намеренно отстала от нее, а через несколько минут его местонахождение уже было известно.

На поиски несовершеннолетней сразу был ориентирован весь личный состав Центрального отдела полиции. Также к поискам присоединились кинолог со служебной собакой и спасатели ГСЧС,, которые с помощью спецтехники обследовали каждый квадратный метр Матвеевского леса.

Позже выяснилось, что во время поисковой операции девочка находилась по месту жительства у своей бабушки. Именно в этот дом, взяв след от одежды ребенка и пройдя через весь лес, привела инспектора-кинолога его служебная собака - немецкая овчарка Барон.

Бабушка девочки сообщила полицейским о местонахождении внучки. Сейчас она находится дома с родителями, с которыми сотрудники ювенальной превенции провели профилактическую работу.

По словам девочки, после недоразумения с матерью, она решила пошутить и спряталась за деревья, а когда поняла, что потеряла ее из виду, попыталась самостоятельно добраться дома, но заблудилась. Преодолев лесополосу девочке повезло выйти в район жилого массива и в дальнейшем добраться до бабушки. В отношении нее никаких противоправных действий совершено не было.