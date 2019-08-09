В аннексированном Крыму в память о погибших на Донбассе морпехах подняли флаг Украины

В аннексированном Крыму 9 августа неизвестные подняли государственный флаг Украины в память о погибших на Донбассе четырех морских пехотинцах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник председателя Херсонской облгосадминистрации Богдан Ковалев.

«Сегодня утром, на временно оккупированной российской федерацией территории АР Крым в городе Судак, местными патриотами Украины, был поднят Украинский флаг, в знак памяти по четырем погибшим воинам 6 августа 2019 в зоне проведения ООС», – написал Ковалев.

Как известно, 6 августа из-за обстрела на Донбассе погибли четверо украинских морских пехотинцев, в числе которых был и николаевский воин.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров Франции, Германии и России собраться на переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе.

7 августа Президент Украины Владимир Зеленский утром провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсудил обострение ситуации на Донбассе.