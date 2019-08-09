Девочка, которая ушла гулять и потерялась в центре Николаева, оказалась британкой и знала только английский язык

Девочка, которая 8 августа ушла гулять и потерялась в центре Николаева, оказалась гражданкой Великобритании.

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в Николаевской области.

Как известно, 7 августа патрульные полицейские за час разыскали пропавшую 11-летнюю девочку. Ребенок является гражданкой другого государства и несколько дней назад вместе с матерью они прибыли в Николаев к родственникам погостить. Вечером женщина оставила дочь на бабушку и пошла по делам, а ребенок самостоятельно вышел из квартиры и пошел на улицу гулять. Вскоре девочку нашли в детском городке «Сказка».

Выяснилось, что маленькая иностранка вышла из дома на улице Никольской и пошла в неизвестном направлении. Мать девочки (гражданка Великобритании) сообщила, что ребенок владеет только английским языком, и могла уйти в сторону улицы Соборной, так как ранее ходила туда гулять с родителями.

Патрульные немедленно начали отрабатывать прилегающую территорию, но поиски не давали результатов. Тогда они решили в пешем порядке отработать территорию детского городка «Сказка», где и нашли ее целую и невредимую.

«Мать девочки выражает слова благодарности инспекторам 3-го батальона Канавцеву Сергею и Криничному Дмитрию», – сообщили в патрульной полиции.

Напомним, что 8 августа также пропала еще одна девочка. Она вместе с матерью шла из микрорайона Матвеевка в направлении СВТ «Сосновка» из Матвеевского леса. После ссоры с мамой Настя пошла в другом направлении и пропала, однако вскоре ее нашли. Позже стало известно, что

Полицейских на след пропавшей в Матвеевском лесу 12-летней Анастасии Хардаян привел служебный пес Барон.