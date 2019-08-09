В Николаеве составили админпротоколы на незаконных торговцев продуктами на 6-й Слободской

Сотрудники департамента финконтроля Николаевского горсовета провели рейд на улице 6-й Слободской и составили административные протоколы на участников стихийной торговли.

Об этом сообщается на Facebook-странице департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.

Специалистами отдела контроля и надзора за благоустройством департамента составили шесть административных протоколов по статье 152 КУоАП («Нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов»).

Далее протоколы направят на рассмотрение административных комиссий по месту жительства нарушителей.

В департаменте обращают внимание, что стихийная торговля продуктами питания не только эстетически вредит облику города и мешает свободному передвижению горожан, а еще и несет реальную угрозу для населения.

Напомним, как департамент финконтроля Николаева составил 14 админпротоколов на торговцев квасом.