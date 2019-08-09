Глава государства назначил президентские гранты для исследований – их получат и четверо николаевских молодых ученых

Президент Украины Владимир Зеленский назначил гранты на 2019 год молодым ученым, в том числе и четверым николаевским.

Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение, опубликованное на сайте главы государства.

Гранты Президента Украины для поддержки научных исследований назначены следующим молодым ученым:

Гричу Артему Викторовичу - 1990 года рождения, кандидату технических наук, доценту кафедры Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова для проведения исследования «Разработка инновационной энергоэффективной технологии кондиционирования воздуха автономных теплоэлектростанций»;

Крамаренко Александру Сергеевичу - 1990 года рождения, кандидату сельскохозяйственных наук, ассистенту кафедры Николаевского национального аграрного университета для проведения исследования «Анализ последствий межвидовой интрогресивной гибридизации с использованием микросателлитов ДНК (на примере южной мясной породы скота)»;

Остапенко Алексею Валерьевичу - 1989 года рождения, кандидату технических наук, доценту Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова для проведения исследования «Разработка энергоэффективных систем утилизации теплоты когенерационных модулей автономного энергообеспечения предприятий»;

Полищук Ольге Леонидовне - 1989 года рождения, кандидату филологических наук, старшему преподавателю кафедры Черноморского национального университета имени Петра Могилы для проведения исследования «Модель памяти в украинском модернистской и постмодернистской литературе».

Напомним, что ранее Владимир Зеленский назначил президентские стипендии паралимпийцам и их тренерам – в их числе двое николаевцев.