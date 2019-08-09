В Москве в день массовых митингов в поддержку оппозиционных кандидатов в гордуму власти проведут «соревнования автозаков»

Фото: ТАСС В день массового митинга в Москве, 10 августа, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) проведет турнир по вождению автозаков, в котором примут участие водители подразделений службы из 10 регионов.

Об этом сообщает ТАСС.

Местом проведения турнира значится база управления конвоирования УФСИН по Москве в Капотне.

«Участники продемонстрируют навыки маневрирования с препятствием в условиях города, знания правил дорожного движения и навыки стрельбы», — пишет ТАСС.

Как пишет «Медуза», турнир приурочен к Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы, который с недавних пор отмечается 11 августа. Ранее ФСИН проводила подобные соревнования, в частности, по случаю Дня работников автомобильного транспорта в октябре.

Как известно, 10 августа на проспекте Сахарова в Москве пройдет санкционированная акция протеста против недопуска оппозиционных кандидатов до выборов в Московскую городскую думу. Мэрия российской столицы согласовала митинг численностью 100 тысяч человек. В поддержку митинга высказались в том числе известный российский журналист Юрий Дудь, а также популярный рэпер Oxxxymiron.

Напомним, в Москве более двух недель продолжаются массовые выступления с требованием зарегистрировать независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Все протесты постоянно жестко пресекаются сотрудниками полиции и Росгвардии. В субботу, 3 августа, полиция задержала не менее 89 человек. 28 июля число задержанных во время акции у мэрии против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму составило 1371 человека.