Парижские чайки нападают на полицейские дроны — однажды они сорвали слежку за «желтыми жилетами»

В Париже чайки атакуют беспилотные летательные аппараты, которые полиция использует для различных операций.

Об этом сообщает Европейская правда, ссылаясь на The Times.

Из-за истощения источников пищи вдоль побережья, около 100 птиц перебрались во французскую столицу, где у них возникла неприязнь к полицейским дронам. В этом году они атаковали беспилотники не менее десяти раз, в основном во время весеннего сезона гнездования.

Ни один из беспилотников не был поврежден, но только потому, что операторы совершили аварийные посадки перед нападением. Источники в полиции говорят, что как минимум один раз из-за чаек было сорвано наблюдение за демонстрациями «желтых жилетов».

Эксперты говорят, что чайки нападают на дроны, потому что они принимают их за хищников. Орнитологический центр парижского региона сообщил, что за последние 15 лет в городе увеличилось количество чаек, объясняется изменением экосистем вдоль побережья.

Сейчас ученые разрабатывают план оснащения беспилотников динамиками, которые будут излучать ультразвук или шум хищных птиц, чтобы отпугивать чаек.

Ранее сообщалось, что во Франции в историческом парке начнут использовать обученных воронов - птицы будут менять мусор на корм.