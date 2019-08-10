В николаевском ДОФе занялись благоустройством территории – на киноплощадке увеличили количество мест

В Николаеве, на территории Дома офицеров флота установили новые дополнительные места для кинопоказов, а фасад украсили киногероями.

Об этом сообщают на странице «Агенция развития Николаева» на Facebook.

В сообщении говорится о том, что на киноплощадке у ДОФа установили больше мест для зрителей, а окна на фасаде здания завесили фотографиями известных украинских и мировых актеров. Подобную инициативу проявила председатель общественно организации «Будущее Николаева» Татьяна Домбровская.

«Дефицит свободных мест на кинопоказах в ДОФе уходит в прошлое! Нам очень приятно, когда у арт-пространства появляются новые друзья. Вы уже, наверное, заметили, что на киноплощадке установили дополнительно новую уличную деревянную мебель. Количество белых стульев также увеличилось. А стены и окна исторического здания заиграли новыми красками. Это все благодаря Татьяне Домбровской – председателю общественной организации «Будущее Николаева». А в планах сделать еще больше. Очень благодарны ей за все это!» – сказано в сообщении.

В Агенции также поблагодарили всех, кто оказывает помощь в благоустройстве летнего кинотеатра на территории ДОФа.

«Мы не перестаем говорить СПАСИБО всем тем, кто не остается в стороне от этого проекта. Кто живет в Николаеве, любит этот город и пытается менять его. Это все о каждом из вас, кто с начала лета посещает летний кинотеатр. Теплое слово, слова благодарности, помощь и поддержка - это те маленькие факторы, которые позволяют команде проекта не опускать руки и настойчиво продолжать все задуманное», - отмечают в агенции.

Напомним, в субботу, 6 июня, в на косе николаевского пляжа Намыв состоялся мультифестиваль семейного отдыха с одноименным названием «Намывская коса».