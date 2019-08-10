В Литве открылась выставка в поддержку украинских моряков, находящихся в российском плену

В Вильнюсе открылась выставка в поддержку моряков ВМС Украины, которые находятся в плену в Российской Федерации.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Выставка картин проходит на благотворительной основе.

«8 августа 2019 года посол Украины в Литовской Республике Владимир Яценковский, вместе с сотрудниками посольства, принял участие в открытии благотворительной выставки картин в поддержку моряков ВМС Украины, которые находятся в плену в РФ», – говорится в сообщении.

Как отмечается, мероприятие было организовано Фондом Евгения Коновальца при содействии литовских и украинских волонтеров, Министерства по делам ветеранов Украины и посольства Украины в Литве.

Посетители имели возможность ознакомиться с картинами, которые были написаны украинскими художниками и были посвящены пленным украинским морякам. Состоялся также благотворительный аукцион картин авторства ветеранов АТО/ООС и членов их семей, средства от которого будут направлены в помощь семьям моряков, которые незаконно удерживаются в России.

В открытии выставки приняли участие известная украинская волонтер Виктория Христенко, отец одного из плененных моряков Дмитрий Ейдер с дочерью Габриэлой, литовские активисты, представители украинской общины и СМИ.

Как известно, 25 ноября 2018 года российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир ВМС Украины вместе с экипажем. В связи с этим, 26 ноября, Верховная Рада поддержала вопрос о введении военного положения в Украине из-за открытой агрессии ФСБ РФ по отношению к ВМС Украины.

В частности, самый молодой из украинских моряков, Андрей Эйдер получил ранение во время нападения российских военных на украинском корабле и перенес операцию.

Военное положение вводилось на 30 дней в 10 областях: Николаевской, Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Кремля Владимиру Путину с призывом вернуть украинских моряков, захваченных РФ в районе Керченского пролива. Позднее Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину «поговорить» на его условиях, в компании Трампа, Меркель, Мэй и Макрона, а в качестве места выбрал Минск. 11 июля Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским после того, как в Украине будут сформированы новая Рада и правительство.

В Госдепе США сообщили, что Россия пока не совершает каких-либо действий, которые говорили бы о готовности отпустить украинских военнопленных моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.