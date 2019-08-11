Экологи зафиксировали в Черном море невероятно высокую концентрацию солнцезащитного крема

Международная группа экологов по результатам исследований за последние два года обнаружила в Черном море такие загрязняющие вещества, как пестициды, солнцезащитный крем, обезболивающие и другие медикаменты.

Об этом сообщает «Крым.Реалии».

«Мы нашли пестицид ДДТ, который давно запрещен, но по-прежнему остается в морской воде в большой концентрации. Кроме того, очень много лекарств – ибупрофен, антибиотики. Все лекарства, которые мы используем, не поддаются очистке в сточных водах и тоже попадают в Черное море. Также мы обнаружили невероятно высокую концентрацию солнцезащитного крема в центре моря», – рассказала участник проекта ЕС – Программа развития ООН «Совершенствование экологического мониторинга Черного моря: избранные меры» Елена Марушевская.

Елена Марушевская добавила, что команда исследователей также обнаружила следы растворенных в морской воде антидепрессантов вблизи стран, где люди чаще их используют. По словам эколога, концентрация других вредных веществ, вроде ртути, превышает пороги токсичности, то есть может быть опасна не только для морской жизни, но и для человека.

Между тем крымский эколог Маргарита Литвиненко обратила внимание на то, что загрязнение Черного моря у берегов Крыма уже повлияло на вылов рыбы.

«Специалисты отмечают, что изменился состав ихтиофауны. В Севастополе сейчас стали вылавливать шпрот, хамсу и ставриду, а ценные виды рыбы стали гораздо меньше ловить – такие, как осетровые, кефаль, лосось, камбала. Все это из-за загрязнения», – отметила эколог.

Проект Европейского союза и Программы развития ООН «Совершенствование экологического мониторинга Черного моря: избранные меры» представил свой отчет за два года наблюдений за водами у берегов Украины, Грузии, России и в открытом море в конце июля. Этот проект продлится до 2020 года и имеет бюджет в 1,6 миллиона евро.

Напомним, что из-за химического и биологического загрязнения на пляжах Николаева запрещено купаться.