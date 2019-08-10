«Становятся на фундамент и накрываются одной крышей», - исполком Николаевского горсовета не дал разрешений на установку киосков

Члены исполнительного комитета Николаевского городского совета не дали разрешения предпринимателям на установку временных сооружений из опасений, что эти киоски позже установят на фундамент.

Об этом шла речь 9 августа, на заседании исполкома, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Перед членами исполкома выступил заместитель начальника управления земельных ресурсов Николаевского городского совета Юрий Платонов с просьбой предоставить нескольким предпринимателям сервитуты на установку временных сооружений. Однако член исполкома Владимир Тимошин, исходя из адресов, предположил, что сооружения ставят для дальнейшего открытия там рынка.

— Я так понимаю, там два-три человека строят себе рынки, такие как «Оберегово». Потому что у вас там одно и то же лицо 50 метров, поэтому же адресу вторым пунктом опять 50 метров. Это временные сооружения, которые в дальнейшем станут капитальными, - сказал Тимошин.

По словам Тимошина, в дальнейшем под киосками устанавливают фундамент, накрывают одной крышей и образовывается рынок.

— Мы даем разрешение как на малые архитектурные формы, чтоб кран поднял и перевез. А потом они становятся на фундамент по одному адресу и накрываются одной крышей. И становится у нас рынок, - отметил Владимир Тимошин.

Городской голова Александр Сенкевич поддержал Тимошина, отметив, что тоже будет голосовать против предоставления сервитутов. В ответ на это вице-мэр Юрий Степанец предложил разделять запросы предпринимателей, чтобы четко понимать, где хотят установить детскую площадку с батутом, а где киоск. Также некоторые члены исполкома предложили поддержать предоставление сервитутов этим предринимателям, а в дальнейшем уже разделять. Однако при голосовании только трое поддержали установку МАФов. Трое выступили против, остальные воздержались. Таким образом решение принято не было.

Кроме того, члены исполкома решили на следующем заседании рассмотреть все сервитуты отдельно.

Напомним, в Николаеве на проспекте Центральном демонтировали незаконно установленные МАФы.