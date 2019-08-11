В Австралии избрали самую очаровательную коалу – за титул сражались более 70 животных

В Австралии провели конкурс на звание самой очаровательной коалы.

Об этом сообщает «Tourism Australia», передает «Лига.net».

На первом этапе конкурса было более семидесяти участников. Их выдвигали зоопарки, национальные парки и зоозащитные организации. Жюри отобрало 13 финалистов.

Портреты финалистов были опубликованы в Facebook, и все желающие, поставив лайк, могли выбрать самое симпатичное, на их взгляд, животное.

В голосовании участвовало около миллиона человек. После 24 часов голосования победителем стала получившая наибольшее количество лайков 8-месячная коала Таллоу, которая живет в «Paradise Country» на Золотом Побережье.

«Несмотря на то, что мы думаем, что все наши коалы милы, Таллоу теперь официально названа самой милой, и это является значительным событием», - заявил куратор дикой природы «Paradise Country» Дин Джонс.

Напомним, что в Австралии ученые будут следить за популяцией коал с помощью дронов.