На Николаевщине мужчина спас 20-летнего соседа во время пожара

В субботу, 10 августа, в поселке Кривое Озеро сосед спас из горящего дома молодого парня.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 19:35 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на улице Пушкина. На место происшествия направлен дежурный караул 18-й Государственной пожарно-спасательной части. Местные жители увидели, как из окна дома идет дым. Один из соседей вошел в задымленное помещение и спас 20-летнего парня. От госпитализации пострадавший отказался.

В 19:43 пожар локализован и в 19:53 ликвидирован на площади 5 квадратных метров. Причиной его возникновения стало неосторожность при курении хозяина.

От ГСЧС к работе привлекались три человека личного состава и одна единица техники. Дополнительно задействовались представители правоохранительных органов и бригада скорой медицинской помощи.

Напомним, ранее в Николаеве мужчина, пытаясь потушить пожар своего гаража, получил ожоги.