Жители «Северного» попросили мэра Сенкевича снести аварийный недострой – на его месте хотят сделать сквер

Жители микрорайона «Северный» обратились к местной власти с просьбой снести недострой по улице Архитектора Старова, в котором должен был разместиться техникум, в связи с его аварийностью и потенциальной опасностью для детей и подростков, которых часто замечают возле него.

Об этом идет речь в петиции на сайте Николаевского городского совета.

Как известно, вечером 12 августа заметили двух мальчиков, которые лазили по заброшенному недострою в микрорайоне Северный.

Как рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ» автор самой петиции и Сергей Колесников, на данный момент уже направлено обращение на имя Николаевского городского главы Александра Сенкевича с просьбой снести аварийное здание – оно не подлежит ремонту, все конструкции пришли в негодность. Из-за этого оно является опасным, в первую очередь, для детей и подростков.

Он утверждает, что жители хотят на этом месте сделать небольшой сквер, по возможности – за счет проекта «Общественный бюджет», однако для этого здание должно быть демонтировано.

Также, по словам Колесникова, за этот недострой не хотят браться и предприниматели, поскольку для того, чтобы там что-либо построить, необходимо сначала произвести дорогостоящий демонтаж. В свою очередь, местная власть, в собственности которой и находится объект, пока этим не занималась и в бюджете не предусматривала средства на снос аварийного здания.

Напомним, ранее жительница Николаева просила горвласть принять меры, чтобы подростки не залезали на недострой на Северном.