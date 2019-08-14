Ученые воссоздали аромат духов, которыми в древние времена могла пользоваться Клеопатра

Ученые из Гавайского университета в Маноа заявили о том, что им удалось воссоздать духи, которыми могла пользоваться Клеопатра. Для этого исследователи изучили осадок, найденный в древних бутылочках.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на «Smithsonian».

Еще в 2012 году во время раскопок древнего города Тмуита исследователи обнаружили дом торговца духами, а в нем следы производства, а также стеклянные бутылочки и амфоры с жидкостью. Город был известен как родина двух самых известных духов Древнего мира: Mendesian and Metopian.

- Это были «Шанель №5» Древнего Египта, - делятся ученые.

Несмотря на то, что обнаруженный в бутылочках осадок не имел запаха, химический анализ позволил определить некоторые его компоненты. Затем находки показали двум специалистам по египетским духам.

В основе обоих ароматов лежала мирра, которую получали из деревьев, произраставших в Африке и на Аравийском полуострове. К мирре добавляли кардамон, корицу и оливковое масло. В результате получался пряный мускусный аромат, который был гораздо более стойким, чем современные духи.

- Очень волнительно вдыхать аромат, который никто не ощущал на протяжении двух тысяч лет, и которым могла пользоваться Клеопатра, - заявил один из исследователей Роберт Литман.

Напомним, ранее испекли хлеб на древнеегипетских дрожжах.