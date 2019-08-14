В Мексике сотни людей протестовали из-за подозрения, что двое полицейских изнасиловали подростков

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В мексиканской столице Мехико на протесты вышли сотни местных жителей, требуя справедливости для двух девочек-подростков, которых, по словам жертв, изнасиловали сотрудники полиции.

Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на ВВС.

Около 300 протестующих пришли к стенам прокуратуры. Вооруженные розовой краской и блестками, они подошли к зданию прокуратуры, разбили двери и оставили голову свиньи у здания. Также протестующие скандировали «Справедливость» и «Они не защищают нас, они насилуют нас».

Протесты вызваны двумя случаями: 3 августа 17-летняя девушка заявила, что полицейские изнасиловали ее в патрульном авто, несколько дней спустя 16-летняя девушка сообщила, что полицейские изнасиловали ее в музее города. По второму делу взяли под стражу сотрудника полиции.

Ранее сообщалось, что в Мексике наркокартель застрелил и расчленил 19 человек из конкурирующей банды.

Мила Волкова

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русскийобщество