Facebook привлекал сторонние компании к расшифровке пользовательских голосовых сообщений - они слушали разговоры, но не знали, зачем их расшифровывают

Иллюстрация Facebook платит сотням сторонних компаний за то, что они транскрибируют аудиозаписи пользователей своих сервисов (расшифровывают их в текстовый формат - ПН).

Об этом сообщает «Bloomberg», ссылаясь на людей, знакомых с данной работой.

Сотрудников данных компаний «были потрясены», поскольку не имели понятия о том, где были записаны и каким образом получены данные аудиозаписи. Они слушали разговоры, иногда совершенно вульгарного содержания, но не знали, зачем их расшифровывают.

Facebook подтвердил, что он транскрибирует аудио пользователей, и сказал, что больше не будет этого делать после проверки других компаний.

«Так же, как Apple и Google, мы приостановили «чекинг» аудио более недели назад», - заявила компания во вторник.

Компания отметила, что пользователи, чьи аудио фигурировали в данной истории, сами дали согласие на подобную обработку их голосовых сообщений, когда при первом запуске «Facebook Messenger» согласились на обработку персональных данных.

Подрядчики проверяли, правильно ли искусственный интеллект «Facebook» интерпретировал сообщения, которые пользователи отсылали «анонимно».

Напомним, Федеральная торговая комиссия США одобрила штраф для компании «Facebook» в размере 5 миллиардов долларов за утечку пользовательских данных. А ранее британские парламентарии обвинили Facebook в продаже личных данных. Также ранее хакеры заполучили данные более 257 тысяч пользователей Facebook, в том числе и из Украины – подозревают «русский след».