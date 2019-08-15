В Николаевской мэрии представили проекты реконструкции детсада №67 и школы №22 – мэр Сенкевич отправил их на доработку

В среду, 14 августа, городской голова Александр Сенкевич провел рабочее совещание, посвященное реконструкции дошкольного учебного заведения №67 и школы №22, на котором представители управления капитального строительства и проектные организации представили проекты реконструкции эти учреждений.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

Как известно, в конце прошлого года детсад №67, расположенный на проспекте Мира, прекратил свою деятельность, поскольку дальнейшая эксплуатация здания была признана опасной. Воспитанников учреждения перевели в детсады, находящихся поблизости. После чего началась подготовительная работа для его дальнейшей реконструкции.

Эскизный проект реконструкции разработало ООО «Инпроектбуд» по заказу управления капитального строительства. Главный архитектор проекта Лариса Перцула и ее коллеги представили свои предложения мэру и чиновникам. Так, общую площадь детского сада увеличили. Он будет рассчитан на одновременное посещение 210 детей. Всего там сможет находиться 12 групп, из них 4 - инклюзивные.

«Двухэтажное здание перепланируют, утеплят стены, установят энергосберегающие окна, отремонтируют подвальные помещения. Комнаты будут обустроены таким образом, чтобы дети с проблемами зрения или опорно-двигательной системы смогли комфортно передвигаться», - сообщает отдел информационного обеспечения.

Лариса Перцула отметила, что объем работ очень большой, и фактически это можно считать уже новым строительством, а не реконструкцией. Поэтому в дальнейшем придется Изменить название проекту, и снова утверждать эти изменения в программе социально-экономического развития на сессии городского совета.

По плану, на первом этаже расположены 6 групповых ячеек для игр и отдыха, ресурсная комната инклюзивного группы, пищеблок, медицинские и бытовые помещения. На втором - другие 6 групп, музыкальный зал и 2 спортзала.

На прилегающей территории намерены установить современные игровые площадки, скамейки, зеленые насаждения и тематические скульптуры. Также предполагается обустроить уголок юного натуралиста - своеобразный мини-город, где дети смогут изучать, как выращивать растения и ухаживать за ними.

Сам дизайн здания довольно интересным и футуристическим. Представитель ООО «Инпроектбуд» отметил, что при его разработке авторы вдохновлялись идеями известных европейских специалистов и изучали десятки интересных проектов детских учреждений, реализованных по всему миру.

Александр Сенкевич обратился к архитекторам и выдвинул ряд замечаний. Так, городской голова предложил откорректировать проект, предусмотрев больше мест для размещения детей, поскольку Ингульский район является густонаселенным. Это можно сделать за счет оптимизации бытовых помещений. Кроме того, руководитель города отметил, что на прилегающей территории следует обустроить удобный подъездной путь и парковки для автомобилей. Мебель в комнатах должны быть качественные, из экологически чистых материалов. Особое внимание мэр обратил на необходимость соблюдения всех требований при установке пожарной и вентиляционной систем.

Свои идеи по строительству корпуса в школе №22 представили специалисты ООО «Николаевоблпроект». Их презентация также вызвала некоторые вопросы. Поэтому руководитель города поставил задачу доработать проекты, и передать их на экспертизу, чтобы начать строительные работы в следующем году.

Отметим, что после корректировки состоится повторное обсуждение проектов по указанным объектам, после чего они будут публично представлены депутатам городского совета.

Ранее сообщалось, что в четверг, 13 декабря родителям сообщили о закрытии детсада. Как известно аварийным сад признали еще в 2017 году, тогда ему присвоили 3-ю категорию аварийности. Спустя год, по словам начальника управления капитального строительства городского совета Романа Бохина «техническое состояние здания отнесены к 4 категории аварийности» и дальнейшая его эксплуатация опасна.

При этом, в мэрии заявили, что следующий на очереди по закрытию - сад №75.В тоже время, воспитанников детского сада №67 «Родничок», который признали аварийным и закрывают, предлагают перевести их в ближайшие детские сады.

Напомним, что в 2017 году зданию сада присвоили третью стадию аварийности, и была вероятность, что его могут демонтировать. Согласно открытым данным на сайте Prozorro, в 2016 году проводилась реконструкция кровли здания, также проводился текущий ремонт помещений.

Также депутаты «бюджетной» комиссии Николаевского горсовета просили Ермолаева проверить, почему не проводился ремонт в саду №67, зданию которого 55 лет. А бюджетная комиссия горсовета Николаева согласовала ₴625 тысяч на противоаварийные работы в саду.

Позже исполком горсовета принял решение о закрытии сада №67.

В частности, городской голова Николаева Александр Сенкевич пообещал, что аварийный детсад № 67 «Родничок» в Ингульском районе города, отстроят заново за два года.