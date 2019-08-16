В Новой Зеландии обнаружили останки пингвина, чей рост мог достигать 160 сантиметров, а вес — 80 килограмм

Представители Кентерберийского музея в Крайстчерче, где хранятся останки, подготовили 3D-модель пингвина и показали, как он выглядел по сравнению с человеком.

Исследователи установили примерный рост пингвина нового вида, сравнив останки с костями императорского пингвина — крупнейшего на сегодня живого вида. Гигантский пингвин был в четыре раза тяжелее и на 40 см выше современных императорских. Средний рост императорского пингвина составляет около 123 см, а вес — от 22 до 45 килограмм.

Анализ остатков показал, что пингвины вида Crossvallia waiparensis в основном использовали ноги для плавания, а не для ходьбы. Возможно, они еще не были приспособлены к тому, чтобы стоять прямо.

Животное, которое в музее назвали «пингвином-монстром», добавили в перечень вымерших представителей гигантской новозеландской фауны. В этом перечне уже есть попугаи, орлы, летучие мыши и птицы моа, которые были высотой в 3,6 метра и весили до 250 килограмм.

Пока не совсем понятно, почему гигантские пингвины исчезли. Самая распространенная теория связывает это с ростом конкуренции с морскими млекопитающими.