Microsoft обновила политику конфиденциальности, чтобы внести ясность в вопрос с «прослушкой» пользователей

«Microsoft Corp» заявила в среду, что обновила свою политику конфиденциальности, чтобы клиенты знали, что она собирает голосовые данные своих пользователей как с помощью сотрудников, так и с помощью сторонних подрядчиков.

Об этом сообщает «Reuters».

Представитель «Microsoft» сказал, что компания собирает голосовые данные для улучшения сервисов, связанных с голосовым вводом, таких как «Skype» и «Cortana», а иногда использует подрядчиков для оказания помощи в улучшении этих услуг.

«Мы пришли к выводу, основываясь на недавних случаях, что мы могли бы поступить лучше, отметив, что иногда именно люди прослушивают этот контент», - сказал представитель в своем заявлении по электронной почте.

Компания является последним технологическим гигантом, который признал такую ​​практику после того, как во вторник в СМИ появилось сообщение о том, что «Facebook Inc» платит внешним подрядчикам за транскрибирование аудио пользователей своих услуг.

«Мы обновили нашу политику конфиденциальности и часто задаваемые вопросы о продуктах, чтобы добавить большей ясности и продолжим изучать дальнейшие возможности для улучшения», - сказал представитель Microsoft.

Отметим, что технологические компании в Соединенных Штатах сталкиваются с широкой критикой со стороны законодателей и регулирующих органов за их политику конфиденциальности.

Напомним, Федеральная торговая комиссия США одобрила штраф для компании «Facebook» в размере 5 миллиардов долларов за утечку пользовательских данных. А ранее британские парламентарии обвинили Facebook в продаже личных данных. Также ранее хакеры заполучили данные более 257 тысяч пользователей Facebook, в том числе и из Украины – подозревают «русский след».