Представители омбудсмена считают, что Николаевский городской совет нарушил закон об открытых данных

В Николаевской области органы государственной власти и местного самоуправления допустили нарушения относительно непредоставления информации в открытый доступ.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В четверг, 15 августа, в Николаевском филиале Кризисного медиа-центра прошла пресс-конференция касаемо результатов мониторинга портала открытых данных.

Мониторинг был проведен региональным представителем омбудсмена в Николаевской области Светланой Одинцовой и региональным координатором взаимодействия с общественностью Уполномоченного ВРУ по правам человека в Николаевской области Вадимом Жепало.

На пресс-конференции рассматривались вопросы касаемо объектов мониторинга в Николаевской области, а также о привлеченных к административной ответственности за непредоставление доступа к данным.

Отметим, парламент в 2015 году проголосовал за законопроект №2171 о доступе к публичной информации в форме открытых данных. Этот закон обеспечивает доступ к большинству информации от государственных органов. Более того, он предполагает создание единого государственного портала открытых данных.

А позже Кабмин своим постановлением от 21 октября 2015 года №835 утвердил Положение о наборах данных, которые подлежат публикации в форме открытых данных. Этим положением для каждого распорядителя информации четко определены наборы данных, которые он должен разместить на Портале открытых данных.

Как отметили спикеры на пресс-конференции, множественные нарушения данного закона происходят вследствие того, что многие структуры попросту «не знали», что такой закон вообще есть. Второй причиной являются несущественные санкции за его нарушение, которые составляют около 400-800 гривен штрафа.

К примеру, Николаевский областной совет следует букве закона и публикует необходимые данные в открытый доступ.

В то же время, Николаевский городской совет по состоянию на сегодняшний день не публиковал вообще никаких данных в открытый доступ на данном портале.

Данная ситуация наблюдается со многими госучреждениями и органами местного самоуправления. Однако, спикеры отметили, что многие учреждения после официального запроса начали публиковать данные на портал, отмечая, что не знали о данном законе.

Некоторые напротив, несмотря на запрос, не начали этого делать. Спикеры добавили, что привлечение к административной ответственности является хоть и не особо весомой мерой, из-за несущественных штрафов, но к ней стараются прибегать в самом крайнем случае. Спикеры заключили, что в данной ситуации на нарушителей может повлиять только реакция общественности.

Отметим, что в 2017 году Николаев стал одним из населенных пунктов, которые приняли участие в инициативе «Данные городов», что позволило городской власти внедрить политику открытых данных.