Николаевец пожаловался, что по улице Троицкой больше недели текут стоки – на водоканале заявили, что ищут проблему

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Николаевец пожаловался, что в ночь на 8 августа в районе авторынка по улице Троицкой произошел прорыв канализационного коллектора. По его словам утечка продолжается и по сегодняшний день, а КП «Николаевводоканал» не приступил к ликвидации аварии.

Об этом речь идет в письме мужчины, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Так, мужчина сообщил, что 8 августа он сообщил об утечке диспетчеру водоканала, однако «обещания диспетчера разобраться так и остались обещаниями». 

В результате аварии канализационные стоки «рекой» стекают через площадку перед зданием торг. комплекса разрушая мощенную  на площадке плитку и собираются в низине на против улицы Новозаводская. У данного места сбора стоков уже даже есть название: «Баштанское  канализационнохранилище». На 12-00, сегодня 15 августа 2019 года выход стоков так и не остановлен», - заявил николаевец.

В комментарии «Преступности.НЕТ» в пресс-службе предприятия сообщили, что данная утечка зафиксирована и пока бригада ищет место проблемы.

«На Кирова (в теперешнем улица Троицкая, - ПН) есть утечка и бригады обследуют и ищут место проблемы. Наша аварийная бригада была. Ремонт будет выполнен», - сообщили на предприятии.
Напомним, как в Корабельном районе Николаева на улице Океановской обнаружили разрушение железобетонного канализационного коллектора диаметром 300 мм. Из-за ремонтных работ снесли рыночные ряды.
Julia Davudenko

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русскийобщество