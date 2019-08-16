Возле рынка «Южный» в Николаеве снесли три незаконных МАФа и провели рейд по стихийной торговле

В пятницу, 16 августа, в Ингульском районе Николаева в районе рынка Южный, который расположен на улице Космонавтов снесли три незаконно размещенных киоска.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, заместитель глав Ингульской райадминистрации Антон Ужва рассказал, что сегодня будут демонтировать три МАФа, владельцы, которых отказались это делать самостоятельно.

— Мы находимся на пересечении улиц Космонавтов и проспект Богоявленский. Администрацией Ингульского района проводились обследование этого участка, были разговоры с владельцами этих сооружений. Они нам не предоставили ни одного документа на право пользования участком. После чего мы направили письмо в комиссию по вопросам демонтажа сооружений, комиссия вышла на место, обнаружила факт, что сооружения находятся без разрешительных документов, на что были составлены акты и предоставлены администрации для дальнейшего демонтажа, - сообщил Антон Ужва.

Также он добавил, что семь объектов владельцы убрали самостоятельно. При этом на территории рынка остается еще три незаконных киоска, которые также подлежат сносу, однако на них еще нет актов о демонтаже.

— Они сейчас без владельцев, стоят закрытые, поэтому самостоятельно убрать их не могут, - отметил он.

На уточняющий вопрос о том, почему данную работу начали только сейчас, хотя эти сооружения стоят здесь более 20 лет, чиновник отметил, что ранее у них были разрешительные документы, однако после того их срок истек, то предприниматели решили не продлевать договор аренды, а также не демонтировали их самостоятельно.

— Пришло время. Некоторые эти сооружения стояли раньше с документами, их срок закончился, продолжения им не дали, поэтому началась работа по их уборке, - отметил чиновник.

Наряду с этим, сотрудники полиции провели рейд возле жилых домов и составили акты по факту стихийной торговли. Предприниматели-пенсионеры, которые торгуют на тротуаре овощами, молочной продукцией, а также мясом и рыбой, хоть и были против того, что их попросили уйти, но все же собрали свою продукцию и разошлись. Некоторые отмечали, что готовы заплатить деньги за место на рынке и перейти туда, однако отмечали, что мест там уже нет. В тоже время, сотрудники полиции заявляли, что мест там хватит всем.

Горожане, которые проходили мимо стали возмущаться тем, что торговцев выселяют. В частности, они заявляли, что продукция здесь всегда свежая и никаких нареканий на продавцов у них не было, к тому же «лучше есть домашнее, с грядки, чем травиться в супермаркетах непонятно чем». С другой стороны, были люди, которые наоборот были за то, чтобы очистить тротуар от торговцев, ведь из-за них проход стал слишком мал, а также люди торгуют прямо под окнами, что мешает жителям. В итоге, все торговцы разошлись по домам, и пока тротуар свободен для прохожих.

Напомним, как в Николаеве в районе Центрального рынка сотрудники отдела контроля и надзора за благоустройством снесли семь незаконно установленных киосков.