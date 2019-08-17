«Николаевводоканал» отключил воду 256 должникам – почти половина уже задумалась об оплате

ГКП «Николаевводоканал» продолжает отключать абонентов от водоснабжения за нежелание оплатить долги или заключить с предприятием договор о реструктуризации. По состоянию на 16 августа 256 должников уже отрезаны от водоснабжения и водоотведения.

Об этом сообщатся на Facebook-странице городского коммунального предприятия «Николаевводоканал».

При таких мерах 20 абонентов уже оплатили задолженность за услугу, а 84 появились в абонентский отдел и заключили договоры реструктуризации. На ГКП отметили, что после отключения, должник кроме своего долга должен уплатить расходы на отключение и повторное подключение водоснабжения.

«Николаевводоканал» продолжает отключать должников. В случае если у абонента на форуме запорной арматуры или колодца выполняется механическое отключение путем вырезания части трубы.

«Мы еще раз обращаемся к потребителям с призывом к диалогу. Несвоевременная оплата подвергает других риску остаться без воды даже тем, кто вовремя платит за услуги, из-за отключения электроэнергии предприятию», – подчеркнули на коммунальном предприятии.

Напомним, как жительница Николаева за 20 лет задолжала перед водоканалом 58 тысяч гривен и предприятие отказалось реструктуризировать долг.