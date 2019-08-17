В Киеве собираются открыть ресторан, в котором буду работать люди с синдромом Дауна

Идея создания ресторана Big Hug принадлежит основателю благотворительного фонда психологической помощи «Анкор» Иде Антонян. К проекту Big Hug присоединился старший сын благодетельницы — Гаруша Антонян. Он решил предоставить собственное помещение для ресторана, а средства на строительство и обустройство собрать краудфандингом.

К проекту уже присоединились ряд единомышленников. Артем Бондарь и Николай Гип из архитектурного бюро Quader Group согласились бесплатно разработать проект ресторана. Команда рекламного агентства Flash & Thunder Group приняли участие в разработке стратегии и исследовании рынка.

Ресторатор Дмитрий Ходаковский стал консультантом и помог задумать проект так, чтобы это было заведение достойного конкурентного уровня с вкусной кухней и хорошим сервисом. А кофейную карту для заведения будет разрабатывать лучший бариста Украины, чемпион мира по приготовлению кофе в турке — Вячеслав Бабич.

В кафе уже создали дизайн интерьера. На стенах заведения будут репродукции эпохальных художников, среди которых: Сандро Боттичелли «Рождение Венеры», Леонардо да Винчи «Улыбка Моны Лизы» и «Тайная Вечеря». Но роли Моны Лизы, апостолов и Богини Венеры на стенах заведения достанутся пандам. Так и появился талисман заведения — панда Big Hug.

Компания по производству мягких игрушек «Фантастик Групп» присоединилась и к проекту и предложила создать плюшевую панду Big Hug. На сегодня игрушечные панды стали основным инструментом сбора средств на строительство.

Люди могут приобрести мишку за 300 гривен для себя или воспитанника детского дома, а вырученные средства от продажи идут на строительство заведения. Для того, чтобы начать строительство нужно собрать 50 тысяч евро. На эти средства будет построена первая часть заведения — кафе. По состоянию на 2 июля до начала строительства заведения нужно было продать 4 609 панд.

Ранее сообщалось, что житель Луцка стал первым в Украине человеком с синдромом Дауна, который получил высшее образование. После этого он устроился на работу по специальности.