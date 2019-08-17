Уволился замглавы Национальной полиции Бушуев – в 2016 году он успокоил жителей Кривого Озера, штурмовавших РОВД

Заместитель главы Национальной полиции Украины, полковник Константин Бушуев уволился с должности.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Итак, 20 лет в милиции + 4 года в Национальной полиции Украины – это огромный период жизни, который сегодня подошёл к концу. Спасибо всем, с кем имел честь служить. Верю, что философия, заложенная в 2015 году Хатией Деканоидзе в процесс построения новой полиции – все-таки найдёт отображение в подходах Нацпола. Полиция – это сервисная служба для общества, и никак иначе. Желаю команде Национальной полиции Украины оправдать ожидания общества», - сообщил он.

Напомним, что Бушуев в 2016 году принял активное участие в улаживании конфликта в Кривом Озере. Тогда трое полицейских убили во время задержания местного жителя Александра Цукермана. Это вызвало беспорядки, и люди устроили штурм отдела полиции. Бушуев вышел к людям и убедил их прекратить противостояние.