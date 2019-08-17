На Херсонщине задержали около 20 фур с перегрузом – говорят, что они принадлежат николаевским бизнесменам

Сегодня ночью, с 16 на 17 августа, на КПП «Консул» на выезде из Херсона со стороны Чернобаевки, полиция и сотрудники Укртрансбезопасности «тормозили» фуры с перегрузом. Образовалась большая пробка.

Об этом сообщил очевидец, Александр Власов в Facebook.

Перед КПП образовалась очередь в более чем 2 километра. Как сообщает «UaGolos», некоторые водители сбрасывали «лишний» груз в лесопосадках, а другие «прорывались» полями в объезд КПП. Всего насчитывалось около 20-ти фур. Некоторые из них ехали с перегрузом более чем 52 тонны, при разрешенных 40-а. Отмечается, что перегруженные фуры принадлежат николаевским владельцам.

«Они выстроились в колонну, дождались владельцев и юристов (ребята на крузаках) и начали качать ситуацию с целью морально задавить сотрудников Укртрансбезопасности и всех присутствующих. И у них почти удалось», - сообщил один из очевидцев в комментариях.

Сообщается, что на место также прибыли сотрудники ГФС Владельцы фур, их юристы и водители

Отметим, что городской голова Николаева Александр Сенкевич предложил брать с каждого большегруза, которые проходят через улицу Новозаводскую и Турбинную, символичную плату - по 10 гривен за тонну, чтобы отремонтировать дорогу.

Напомним, что 30 июля, в Николаевской мэрии прошло заседание транспортной комиссии, где обсуждался вопрос разрушения дорожного покрытия автомобильных дорог общего и местного значения города Николаева, в связи с проездом большого количества тяжеловесных транспортных средств. Однако конкретных решений принято не было.

Как известно, 2 июля в Николаеве десятки фур припарковались на улицах, ведущих к морскому порту, тем самым создавая автомобильные пробки.

Также, 22 июля по утро 23 июля под Николаевом водители водители грузовых автомобилей с перегрузом разными способами пытались избежать проверки на пунктах габаритно-весового контроля.

Напомним, как на Николаевщине остановили фуру, везшую 64 тонны зерна, что в 2,5 раза больше допустимой нормы.

Отметим, в Украине на протяжении всего летнего периода движение автотранспорта общим весом более 24 тонн с нагрузкой в 7 тонн и более на ось при температуре выше 28 градусов тепла запрещено на всех автодорогах общего пользования. Перегруженный транспорт может повредить дорожное покрытие, особенно в жаркую погоду.